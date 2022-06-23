Пленный боевик ВСУ: "Отважные" сказали сложить оружие и сохранить свои жизнь

Пленный боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, что когда их настигли бойцы ВС РФ из группировки "Отважные", то им было предложено сложить оружие и сохранить свою жизнь.

Боевик из 210-го батальона рассказал, что их направили для подкрепления. Однако в скором времени командование сбежало. По словам пленного, их оставили как пушечное мясо, без техники и помощи.

Когда группировка ВС РФ "О" поймала украинских военных, им было предложено сдаться, сложить оружие и сохранить свои жизни. Умирать за преступный режим Зеленского военным ВСУ не хотелось, поэтому они добровольно сдались в плен.

"Они (военные группировки "О". — Прим. ред.) сказали — кидай оружие, сдавайся и будешь жить. Мы так и сделали" — рассказал боевик ВСУ.

Украинский военный также добавил, что в плену над ним никто не издевается, а решение Киева воевать до последнего украинца он назвал глупым.