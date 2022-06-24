Sueddeutsche Zeitung: Шанс победы Украины близок к нулю

В западной прессе всё чаще звучит мнение, что передача киевскому режиму вооружения лишь оттягивает неизбежное. У Украины нет никаких шансов победить.

В настоящее время Запад делает всё для поддержки Киева: снабжает Украину оружием и деньгами, пытается задушить экономику России путём невероятного санкционного давления.

"Конфликт закончится только тогда, когда один из двух противников будет полностью истощен. При нынешнем положении вещей это будет не Россия", — уверен эксперт издания Sueddeutsche Zeitung Томас Авенариус.

Как показывают последние события, российская финансовая система оказалась лучше готова к санкциям, чем предполагали на Западе. Национальная валюта и не думает обесцениваться, а доход от продажи углеводородов только растёт, несмотря на отказ Европы и США от российских нефти и газа.

Ранее американские СМИ уже писали, что Белый дом планирует свалить всю вину за успешное завершение спецоперации РФ на "катастрофически плохое руководство" украинских властей.