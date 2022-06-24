Рожин: потери ВСУ убитыми за два дня под Лисичанском — около тысячи боевиков

Общие потери боевиков Вооружённых сил Украины, убитых под Лисичанском за два дня, составляют около тысячи человек.

Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

При стандартном подсчёте один к трём (убитых к раненым), ещё к этому количеству потерь можно добавить порядка трёх тысяч раненых бандеровцев.

ТАСС уже сообщило, что свыше 800 военнослужащих противника сдались в плен союзным силам за последние два дня в районе города Лисичанска.

Теперь по числу пленных этот населённый пункт уже превосходит потери пленными под Дебальцево и Иловайском. Характерно что нынешняя цифра будет расти до размеров взятых в плен в Мариуполе (2,5 тысячи солдат и офицеров ВСУ).