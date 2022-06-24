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Рожин: потери ВСУ убитыми за два дня под Лисичанском — около тысячи боевиков

Силовые структуры

Общие потери боевиков Вооружённых сил Украины, убитых под Лисичанском за два дня, составляют около тысячи человек.

Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

При стандартном подсчёте один к трём (убитых к раненым), ещё к этому количеству потерь можно добавить порядка трёх тысяч раненых бандеровцев.

ТАСС уже сообщило, что свыше 800 военнослужащих противника сдались в плен союзным силам за последние два дня в районе города Лисичанска.

Теперь по числу пленных этот населённый пункт уже превосходит потери пленными под Дебальцево и Иловайском. Характерно что нынешняя цифра будет расти до размеров взятых в плен в Мариуполе (2,5 тысячи солдат и офицеров ВСУ).

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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