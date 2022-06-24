Общие потери боевиков Вооружённых сил Украины, убитых под Лисичанском за два дня, составляют около тысячи человек.
Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.
При стандартном подсчёте один к трём (убитых к раненым), ещё к этому количеству потерь можно добавить порядка трёх тысяч раненых бандеровцев.
ТАСС уже сообщило, что свыше 800 военнослужащих противника сдались в плен союзным силам за последние два дня в районе города Лисичанска.
Теперь по числу пленных этот населённый пункт уже превосходит потери пленными под Дебальцево и Иловайском. Характерно что нынешняя цифра будет расти до размеров взятых в плен в Мариуполе (2,5 тысячи солдат и офицеров ВСУ).
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