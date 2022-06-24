Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле мирного жителя в Мариуполе

Сдавшийся в плен боец ВСУ Максим Дячук рассказал о расстреле мирного жителя в Мариуполе. Приказ отдавал его командир, гражданин Грузии.

Пленный сообщил, что в марте 2022 он занял позицию в двухэтажном здании на пересечении улиц Соборная и Казанцева города Мариуполя. Вооружён боец был ручным пулемётом Калашникова.

Непосредственным командиром, старшим на позиции, был гражданин Грузии с позывным "Бахва", который приказал стрелять по всем людям, приближающимся к их зданию, независимо от того вооружены они или нет, заявил боевик.

По словам Дячука, после того, как он увидел подходящего к зданию безоружного мужчину, одетого в гражданскую одежду, он выстрелил в него очередью. Мужчина упал без признаков жизни.

Ранее приговорённый к смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Эсли пожаловался на обстрелы со стороны ВСУ СИЗО, в котором он содержится.