Царёв об отставки Баканова: стал жертвой военных неудач ВСУ

Экс-народный депутат Верховной рады Олег Царёв прокомментировал увольнение главы СБУ, заявив, что в свете постоянных поражений украинской армии, президенту Владимиру Зеленскому ничего не оставалось, как "свалить" вину на Ивана Баканова.

"В ситуации военных неудач, кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе", — отметил он.

Царёв напомним, что в феврале текущего года Баканов окинул страну, но всё же потом решил вернуться, поэтому "у него нет авторитета в Службе безопасности".

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.