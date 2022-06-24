Эксперт Евсеев: коалиция ЕС и НАТО неспособна вести войну с Россией

Коалиция Европейского Союза и НАТО не способна вести военные действия против Российской Федерации. Об этом заявил заведующий отделом института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что ЕС и НАТО создают коалицию для ведения войны с Россией.

"Коалиции могут быть, но я не очень верю в возможность ведения каких-то совместных боевых действий. Коалиции какие-то можно собрать, но, видите ли, даже НАТО как единая организация последний раз воевала в 1999-ом против Югославии, поэтому как бы очень трудно представить ситуацию, при которой НАТО вообще будет с кем-то воевать как единая организации", — отметил он.

По словам эксперта, самостоятельно боевые действия не может вести ни одно государство Евросоюза, включая Великобританию, обратив внимание на то, что у отдельных стран могут быть свои интересы в разделе территории Украины.

"Например, у Польши к так называемой Галиции или, например, Венгрии к некоторым районам Закарпатской области, да, или Румынии. Да, государства могут иметь интересы к разделу Украины, но из этого еще не следует, что они начнут воевать для того чтобы получить часть территории Украины, из одного другого не следует. А тем более, что такие действия могут привести к ответу со стороны Российской Федерации, а этого все боятся", — заключил Евсеев.

Ранее руководитель МИД России прокомментировал возможное расширение Европейского союза. По мнению министра, это объединение и военно-политический блок НАТО создаёт коалицию по борьбе с нашей страной.