Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Поддубный: киевский режим намеренно "затолкал" ВСУ в "Горский котёл"
Диетолог рассказал о пользе "витаминной бомбы" из клубники, яблока и апельсина
В Лисичанске с постамента угнали танк-памятник Т-34
Премьер Польши Моравецкий: Украина получит от Евросоюза девять миллиардов евро
Генерал Юрин: Севастополь защищён от ракет ВСУ
В Верховную Раду внесли проект, разрешающий призывать в ВСУ инвалидов
У пассажиров маршруток в Петрозаводске списываются лишние деньги с карт
Захарова о словах Бербок об использовании РФ голода как оружия: циничная ложь
Ходарёнок: победа России на Украине возможна без штурма Киева

Эксперт Евсеев: коалиция ЕС и НАТО неспособна вести войну с Россией

Силовые структуры

Коалиция Европейского Союза и НАТО не способна вести военные действия против Российской Федерации. Об этом заявил заведующий отделом института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя Pravda.Ru заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что ЕС и НАТО создают коалицию для ведения войны с Россией.

Эксперт Евсеев: коалиция ЕС и НАТО неспособна вести войну с Россией

"Коалиции могут быть, но я не очень верю в возможность ведения каких-то совместных боевых действий. Коалиции какие-то можно собрать, но, видите ли, даже НАТО как единая организация последний раз воевала в 1999-ом против Югославии, поэтому как бы очень трудно представить ситуацию, при которой НАТО вообще будет с кем-то воевать как единая организации", — отметил он.

По словам эксперта, самостоятельно боевые действия не может вести ни одно государство Евросоюза, включая Великобританию, обратив внимание на то, что у отдельных стран могут быть свои интересы в разделе территории Украины.

"Например, у Польши к так называемой Галиции или, например, Венгрии к некоторым районам Закарпатской области, да, или Румынии. Да, государства могут иметь интересы к разделу Украины, но из этого еще не следует, что они начнут воевать для того чтобы получить часть территории Украины, из одного другого не следует. А тем более, что такие действия могут привести к ответу со стороны Российской Федерации, а этого все боятся", — заключил Евсеев.

Ранее руководитель МИД России прокомментировал возможное расширение Европейского союза. По мнению министра, это объединение и военно-политический блок НАТО создаёт коалицию по борьбе с нашей страной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада

Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.

InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Силовые структуры
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Силовые структуры
Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы
Силовые структуры
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Силовые структуры
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Последние материалы
Премьер Польши Моравецкий: Украина получит от Евросоюза девять миллиардов евро
Генерал Юрин: Севастополь защищён от ракет ВСУ
В Верховную Раду внесли проект, разрешающий призывать в ВСУ инвалидов
У пассажиров маршруток в Петрозаводске списываются лишние деньги с карт
Захарова о словах Бербок об использовании РФ голода как оружия: циничная ложь
Эксперт Евсеев: коалиция ЕС и НАТО неспособна вести войну с Россией
Ходарёнок: победа России на Украине возможна без штурма Киева
FT: вирус оспы обезьян способен мутировать быстрее, чем предполагалось
Как помочь ребёнку откашляться с помощью массажа
Как избавиться от лысины?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников