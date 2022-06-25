Минобороны РФ: "В Константиновке уничтожены до 80 польских наёмников"

После ракетного удара ВКС России по корпусам завода "Мегатекс" в Константиновке, уничтожены до 80 наёмников из Польши.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Также сообщается, что удар наносился лёгкой многоцелевой управляемой ракетой "Изделие 305" или ЛМУР. Несмотря на свою лёгкость, длина ракеты — 1,945 метра, диаметр корпуса — 200 миллиметров. Стартовая масса — 105 килограммов. Боевая часть — осколочно-фугасная массой 25 килограммов.

Впервые ракету представли в августе прошлого года на форуме "Армия 2021", а серийное производство данного оружие началось в 2016 году. Запускается с вертолётов, с дальности до 14,5 километра.

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