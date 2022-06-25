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Ходарёнок: открытие Белоруссией "второго фронта" станет маркером победы в СВО

Силовые структуры

Ещё до завершения процесса боевых действий на Украине могут всплыть два косвенных маркера того, что Россия уже победила. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: открытие Белоруссией "второго фронта" станет маркером победы в СВО

Эксперт считает, что первый и очень надёжный признак — это начала активного "слива" в США "зиц-председателя Байдена". О пробной подготовке к этому процессу и проверке реакции на него общества говорят недавно попавший в СМИ дневник его дочери, падение с велосипеда и прочая "извращённо-дементная" повестка вокруг президента Америки.

Это позволит правящей элите США скинуть на него всю ответственность за провалы последнего времени, включая Украину, добавил журналист.

Однако ещё более надёжный маркер, по его мнению, это открытие Белоруссией второго фронта.

"Вот тут уже точно можно быть уверенным, что украинская армия посыпалась окончательно, и можно переходить границу (главное, на мины не нарваться). В конце концов, у нас же Союзное государство, суть которого сводится к тому, что Москва, если что, защищает Минск", — заключил полковник.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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