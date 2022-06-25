ВС РФ в рамках специальной военной операции продолжают наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры противника.
Сегодня, 25 июня, ВС России нанесли серию ракетных ударов по целям в городе Сарны в Ровенской области в западной части Украины. Сообщается о четырёх взрывах, на месте прилёта российских ракет возникли пожары. Сирены воздушной тревоги ревут на Западной Украине. По словам главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, жертв нет. Взрывы прогремели также и в Киеве, пишет "Русская весна".
По данным издания, цели были поражены бомбардировщиками ВКС РФ, которые действовали из воздушного пространства Белоруссии.
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