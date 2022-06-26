Сбежавший с "Азовстали" иностранный наёмник приставил нож к горлу женщины

В Мариуполе горожане постепенно приходят в себя после освобождения от киевской хунты. Но рассказов о зверствах боевиков ВСУ и иностранных наёмников ещё будет немало.

Вот и жительница Мариуполя Людмила Михайловна рассказывает, что её однажды захватил в заложники сбежавший с "Азовстали" военный.

Когда женщина спускалась к роднику за водой, вооружённый наёмник стоял в зарослях и переодевался в гражданскую одежду. Увидев свидетеля, он приставил к горлу женщины нож и грозился расправой, если та сообщит о нем силовикам.

"Я так молилась Богу, что бы он меня отпустил. Я не знаю, это просто силы Господни! Я оказалась свидетелем, на тот момент никого не было рядом" — сообщает Людмила Михайловна.

Тем не менее, про террориста она рассказала военным, он уже пойман и его сейчас ожидает трибунал — как и всех остальных нацистов, сообщает портал "Донбасс решает".

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