НМ ЛНР: в Лисичанске блокированы высокопоставленные сотрудники Офиса Зеленского

В Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Конкретные фамилии пока не называются.

Как рассказал собеседник агентства, В Лисичанске, кроме множества иностранных наёмников, находится ещё несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. По словам источника, сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли сбежать из города.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что в Лисичанске находятся более 120 американских, британских и французских наёмников, а также ЧВК из Польши. Таковы предварительные данные разведки.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в воскресенье, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по четырём складам боеприпасов и западной окраине Лисичанска.