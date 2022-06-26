Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ТОС-1А "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ сжигает позиции ВСУ под Лисичанском
Криминалист о лице Шатунова на последнем интервью: ему надо было срочно к врачу
Руденко: “азовцы”* убили и затем сожгли тела иностранных наёмников
Шатунов хотел поехать добровольцем в Донбасс
Байден: В мировую инфраструктуру цепочек поставок нужно вложить 40 трлн долларов
Полковник Ходарёнок: старые "танцующие" ракеты ВСУ бьют по Киеву
Новый начштаба ВС Британии: призвал готовиться к Третьей мировой
Мирошник: эвакуированных с "Азота" мирных граждан направляют в Старобельск
Сбежавший с "Азовстали" иностранный наёмник приставил нож к горлу женщины

НМ ЛНР: в Лисичанске блокированы высокопоставленные сотрудники Офиса Зеленского

Силовые структуры

В Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Конкретные фамилии пока не называются.

НМ ЛНР: в Лисичанске блокированы высокопоставленные сотрудники Офиса Зеленского

Как рассказал собеседник агентства, В Лисичанске, кроме множества иностранных наёмников, находится ещё несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. По словам источника, сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли сбежать из города.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что в Лисичанске находятся более 120 американских, британских и французских наёмников, а также ЧВК из Польши. Таковы предварительные данные разведки.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в воскресенье, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по четырём складам боеприпасов и западной окраине Лисичанска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве

Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.

ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве
В Госдуме РФ резко ответили на угрозы Британии о войне в случае казни наёмников
Силовые структуры
В Госдуме РФ резко ответили на угрозы Британии о войне в случае казни наёмников
Общество
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Силовые структуры
Минобороны Украины: Маляр обвинила мирных жителей в срыве операции ВСУ
Любовь Степушова Положение обязывает: Лукашенко захотел ответить Западу за Калининград Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская
Силовые структуры
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Силовые структуры
Ходарёнок: Россия ответит на применение HIMARS так, что мало не покажется
Добровольцы с Урала присоединились к ВС РФ для участия в боях в Донбассе
Силовые структуры
Добровольцы с Урала присоединились к ВС РФ для участия в боях в Донбассе
Последние материалы
Криминалист о лице Шатунова на последнем интервью: ему надо было срочно к врачу
НМ ЛНР: в Лисичанске блокированы высокопоставленные сотрудники Офиса Зеленского
Руденко: “азовцы”* убили и затем сожгли тела иностранных наёмников
Шатунов хотел поехать добровольцем в Донбасс
Байден: В мировую инфраструктуру цепочек поставок нужно вложить 40 трлн долларов
Полковник Ходарёнок: старые "танцующие" ракеты ВСУ бьют по Киеву
Новый начштаба ВС Британии: призвал готовиться к Третьей мировой
Мирошник: эвакуированных с "Азота" мирных граждан направляют в Старобельск
Сбежавший с "Азовстали" иностранный наёмник приставил нож к горлу женщины
Платформу "Черноморнефтегаза" снова обстреляли с позиций ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников