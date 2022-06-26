Вооружённые силы России продолжают громить позиции противника в ходе специальной военной операции на Украине. Среди боевого арсенала российской армии — тяжёлая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк".
Издание "Русская весна" публикует очередную атаку группировки "Отважных" ВС РФ, которая буквально сжигает позиции украинской армии под Лисичанском.
Ранее был опубликован видеоролик, демонстрирующий работу боевого танка Т-90М "Прорыв-3", который успешно уничтожил вражескую бронетехнику в ходе боя в рамках СВО на Украине.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.