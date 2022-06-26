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ТОС-1А "Солнцепёк" группировки "О" ВС РФ сжигает позиции ВСУ под Лисичанском

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают громить позиции противника в ходе специальной военной операции на Украине. Среди боевого арсенала российской армии — тяжёлая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк".

"Солнцепек" сжигает позиции ВСУ под Лисичанском

Издание "Русская весна" публикует очередную атаку группировки "Отважных" ВС РФ, которая буквально сжигает позиции украинской армии под Лисичанском.

Ранее был опубликован видеоролик, демонстрирующий работу боевого танка Т-90М "Прорыв-3", который успешно уничтожил вражескую бронетехнику в ходе боя в рамках СВО на Украине.

 

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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