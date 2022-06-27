Владимир Зеленский записал очередной видеоролик по поводу ударов по военным объектам в Киеве.
Президент Украины заявил, что эти объекты находятся вблизи детсадов и жилых домов. Правда, он "забыл” рассказать, как ВСУ обстреливает детские садики, школы и жилые кварталы в Донбассе.
Зеленский считает удары по столице Украины "военными преступлениями” и пригрозил, что российских солдат "будут судить, где бы они ни находились”.
Он также пригрозил Белоруссии и подчеркнул, что она сейчас втягивается в боевые действия более активно, чем в начале спецоперации.
"Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", — сказал белорусам украинский президент.
Глава Незалежной также в видео заявил, что "Украина будет защищаться с любого направления”.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.