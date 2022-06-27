Зеленский пригрозил ВС РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве

Владимир Зеленский записал очередной видеоролик по поводу ударов по военным объектам в Киеве.

Президент Украины заявил, что эти объекты находятся вблизи детсадов и жилых домов. Правда, он "забыл” рассказать, как ВСУ обстреливает детские садики, школы и жилые кварталы в Донбассе.

Зеленский считает удары по столице Украины "военными преступлениями” и пригрозил, что российских солдат "будут судить, где бы они ни находились”.

Он также пригрозил Белоруссии и подчеркнул, что она сейчас втягивается в боевые действия более активно, чем в начале спецоперации.

"Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", — сказал белорусам украинский президент.

Глава Незалежной также в видео заявил, что "Украина будет защищаться с любого направления”.