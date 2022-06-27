Руководитель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что власти республики намерены увеличить количество военных в 2,5 раза. Причиной послужила "российская угроза", отметил политик.
По данным Visegrád 24, сейчас в польской армии служат 150 тысяч солдат. Вместе с этим журналисты в соцсетях сообщили о намерении Варшавы приобрести 500 РСЗО HIMARS, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams, 8 ЗРК Patriot.
Ранее журналист Юрий Подоляка заявил, что Польша планирует взять под контроль территории Украины. По мнению блогера, Варшава ждёт "рассыпания" страны по типу Афганистана.
"Польша будет помогать ВСУ, держа нож за пазухой", — заключил Подоляка.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.