Посол ЛНР Мирошник: у боевиков ВСУ не осталось заложников на заводе "Азот"

У боевиков ВСУ, засевших на заводе "Азот" в Северодонецке, не осталось заложников. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, территория промзоны химкомбината полностью освобождена от националистов.

"В заложниках у украинских боевиков не остаётся никого", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он уточнил, что некоторым мирным жителям некуда идти, поэтому они не хотят покидать Северодонецк. Эти люди остаются в бомбоубежищах, а военные ЛНР снабжают их продуктами питания, водой и лекарствами, пояснил посол.

Ранее Мирошник сообщал, что эвакуированных с завода "Азот" граждан везут в Старобельск, где оборудован распределительный пункт. Он подчеркнул: в дальнейшем мирные жители могут отправиться в другие города или остаться в пунктах временного размещения.