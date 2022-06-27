У боевиков ВСУ, засевших на заводе "Азот" в Северодонецке, не осталось заложников. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, территория промзоны химкомбината полностью освобождена от националистов.
"В заложниках у украинских боевиков не остаётся никого", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он уточнил, что некоторым мирным жителям некуда идти, поэтому они не хотят покидать Северодонецк. Эти люди остаются в бомбоубежищах, а военные ЛНР снабжают их продуктами питания, водой и лекарствами, пояснил посол.
Ранее Мирошник сообщал, что эвакуированных с завода "Азот" граждан везут в Старобельск, где оборудован распределительный пункт. Он подчеркнул: в дальнейшем мирные жители могут отправиться в другие города или остаться в пунктах временного размещения.
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