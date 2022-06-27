Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам "большой семёрки", что "сейчас не время для переговоров".

Незалежная будет проводить переговоры с Россией, когда она опять "окажется в позиции сильной", передает агентство Agence France Presse (AFP), ссылаясь на Елисейский дворец.

"Зеленский дал предельно ясный ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть, когда она восстановит позицию силы", — цитирует France Presse Елисейский дворец.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Кремле убеждёны, что Киеву не разрешат вернуться к переговорам с РФ. Он отметил, что, когда Украина захочет возобновить переговоры, то Москва будет исходить из текущей ситуации и учитывать мнение жителей освобожденных районов, которые явно не горят желанием возвращаться под контроль Киева.