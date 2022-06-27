Бывший главнокомандующий ВС НАТО: в новой концепции "на первом месте будет РФ"

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами альянса НАТО, автор концепции объединения "Большая сделка с РФ" 2010 года Джеймс Ставридис сказал, что в новой политике блока Москва "будет на первом месте".

По данным американского военного, члены НАТО увеличат численность армии и траты на оборону. При этом Пекин воспримут в качестве стратегического конкурента, отметил Ставридис.

"Заявки на расширение будут поддерживать при условии соблюдения требований для вступления, которые указаны в договоре альянса", — заявил экс-руководитель армии блока, передаёт Bloomberg.

Также Ставридис подчеркнул, что представители НАТО планируют чаще проводить военные учения в Арктике. Этот регион стал важнее для альянса из-за желания Финляндии стать частью объединения, объяснил автор статьи.

Ранее глава польского бюро нацбезопасности Павел Солох сообщил, что Варшава ожидает объявление России врагом НАТО.