Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами альянса НАТО, автор концепции объединения "Большая сделка с РФ" 2010 года Джеймс Ставридис сказал, что в новой политике блока Москва "будет на первом месте".
По данным американского военного, члены НАТО увеличат численность армии и траты на оборону. При этом Пекин воспримут в качестве стратегического конкурента, отметил Ставридис.
"Заявки на расширение будут поддерживать при условии соблюдения требований для вступления, которые указаны в договоре альянса", — заявил экс-руководитель армии блока, передаёт Bloomberg.
Также Ставридис подчеркнул, что представители НАТО планируют чаще проводить военные учения в Арктике. Этот регион стал важнее для альянса из-за желания Финляндии стать частью объединения, объяснил автор статьи.
Ранее глава польского бюро нацбезопасности Павел Солох сообщил, что Варшава ожидает объявление России врагом НАТО.
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