Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге может быть провокацией Украины

Украинская сторона заявила о ракетном ударе по заводу дорожных машин. Он использовался в качестве предприятия по ремонту военной техники, передаёт "Военное обозрение".

Одновременно украинские СМИ распространяют кадры торгового центра, объятого пожаром. Президент Владимир Зеленский заявляет о том, что ВС РФ нанесли удар по переполненному людьми ТЦ:

"Количество жертв невозможно себе представить."

По версии издания, при подтверждении удара по торговому центру можно говорить о новой провокации Украины накануне саммита НАТО — "спонсора" вооружения для ВСУ для ведения боевых действий на спецоперации. Ситуация напоминает удар ВСУ "Точкой-У" по вокзальной площади в Краматорске.