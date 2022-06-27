Украинская сторона заявила о ракетном ударе по заводу дорожных машин. Он использовался в качестве предприятия по ремонту военной техники, передаёт "Военное обозрение".
Одновременно украинские СМИ распространяют кадры торгового центра, объятого пожаром. Президент Владимир Зеленский заявляет о том, что ВС РФ нанесли удар по переполненному людьми ТЦ:
"Количество жертв невозможно себе представить."
По версии издания, при подтверждении удара по торговому центру можно говорить о новой провокации Украины накануне саммита НАТО — "спонсора" вооружения для ВСУ для ведения боевых действий на спецоперации. Ситуация напоминает удар ВСУ "Точкой-У" по вокзальной площади в Краматорске.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.