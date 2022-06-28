Коротченко: для победы в спецоперации нужно бить по центрам принятия решений

Останавливать спецоперацию до перехода под российский контроль всей территории Украины нельзя. Решающее условие для того, чтобы вести в дальнейшем какие-то возможные переговоры с Западом это победа России. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик считает, что российским военным нужно наносить удары по центрам принятия решений противника, чтобы победить. Пока это не делается, заметил он в интервью "АиФ".

Собеседник издания считает, что именно такой ответ должен последовать на участившиеся обстрелы со стороны ВСУ территории РФ.

Военный эксперт пояснил, что под центрами принятия решений имеет в виду конкретные объекты на территории Украины, такие как администрацию президента Зеленского, Министерство обороны Украины, Генштаб ВСУ, штаб-квартиры СБУ и ГУР МОУ и так далее.

Кроме того, чтобы обескровить ВСУ, важно наносить удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам, складам ГСМ, топливным базам, энергетической инфраструктуре и другим подобным объектам, что отчасти реализуется, заключил Коротченко.