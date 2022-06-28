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Баширов раскрыл тайну сожжённых на "Азовстали" наёмников: убирали сведетелей

Силовые структуры

Кадры из бункера, в котором были сожжены иностранные наёмники, облетели весь мир. Зачем сожгли иностранцев, пояснил политолог Марат Баширов.

Баширов раскрыл тайну сожжённых на "Азовстали" наёмников: убирали сведетелей

Бойцы ВСУ не считали коллег с Запада соратниками, но смотрели на них как на реальную возможность получить новые знания и оружие, говорит политолог в беседе с "МК". Но, по видимому, поступила команда сверху об их ликвидации. Баширов считает, что у убитых стоило бы взять образцы ДНК, ведь их родственники захотят знать о судьбе своих близких. Кто и почему убил иностранцев:

"Верю ли я в то, что иностранные наёмники обладали определённой информацией, которую нужно было оставить вне нашего внимания? Да. Верю ли я в то, что они были убиты солдатами ВСУ или боевиками нацбата? Да. Был ли это приказ Киева? Не знаю. Вполне возможно, что это была инициатива, что называется, снизу", — высказал свою версию произошедшего Баширов.

Указания, которые получали наёмники, были как устными, так и в письменной форме. Последние были сожжены вместе с документами, а вот свидетелей живыми оставлять ВСУ не хотели, ведь они могли выдать фамилии, пароли и явки, пояснил политолог.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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