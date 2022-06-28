Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ребёнок погиб от обломков "Точки-У" сбитой над Новой Каховкой
Аналитик Вязовский о запрете импорта золота РФ: "Продавать через третьи руки"
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Панин обратился к актрисе Лидии Вележевой: Ты же всегда орала, что ты киевлянка
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе
Авель Тайновидец: придёт тот, чье имя трижды упоминается в истории российской
Рожин о наёмниках на Украине: “иностранные хайпожоры разбежались”
Баширов раскрыл тайну сожжённых на "Азовстали" наёмников: убирали сведетелей

Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Силовые структуры

Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что российская артиллерия уничтожила колонну с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Военный источник предоставил изданию "Русская Весна" видео, на котором видно, как колонна ВСУ движется под Северском. По данным источника, командиры украинских бойцов предприняли попытку сбежать из Лисичанска, бросив личный состав. Однако группировка ВС РФ "Отважные" провела разведывательную операцию, а артиллеристы успешно ликвидировали украинских командиров с помощью корректируемых боеприпасов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Отважные" уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады
Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон

Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.

Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Мир. Новости мира
В Риге заявили о готовности ЕС и НАТО "забрать" Калининград
Прибалтика
Литва отменяет блокаду Калининградской области
Любовь Степушова За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан Любовь Степушова Людмила Черткова Фейком в Кременчуге Украина добивается признания России "страной-террористом" Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
CNN: По мере продвижения ВС РФ на востоке Украины наступает перелом
Силовые структуры
Сводки украинских СМИ подтверждают массовые потери среди личного состава ВСУ
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Экономика и бизнес
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Последние материалы
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Панин обратился к актрисе Лидии Вележевой: Ты же всегда орала, что ты киевлянка
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Президент США Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе
Авель Тайновидец: придёт тот, чье имя трижды упоминается в истории российской
Рожин о наёмниках на Украине: “иностранные хайпожоры разбежались”
Баширов раскрыл тайну сожжённых на "Азовстали" наёмников: убирали сведетелей
Россия не отвечает, но выигрывает: прогнозы на экономическую войну
Военкор Пегов: под Лисичанском снуют автобусы №300 и пахнут порохом ящики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников