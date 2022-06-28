Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сообщается, что российская артиллерия уничтожила колонну с командным составом 10-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Военный источник предоставил изданию "Русская Весна" видео, на котором видно, как колонна ВСУ движется под Северском. По данным источника, командиры украинских бойцов предприняли попытку сбежать из Лисичанска, бросив личный состав. Однако группировка ВС РФ "Отважные" провела разведывательную операцию, а артиллеристы успешно ликвидировали украинских командиров с помощью корректируемых боеприпасов.

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