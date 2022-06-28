МВД ЛНР: у ВСУшников есть возможность покинуть Лисичанск небольшими группами

По словам помощника глава МВД ЛНР Виталия Киселёва, у украинских военнослужащих, а также воюющих на их стороне иностранных наёмников ещё есть шанс выскользнуть из Лисичанска, если они это будут делать в составе небольших по численности групп.

Киселёв подчеркнул, что Союзные силы пока не контролируют Лисичанск и его окрестности полностью.

«Манёвры для выхода из Лисичанска у ВСУ ещё существуют. Как и раньше говорил, мы не полностью контролируем каждый метр земли», — приводит слова Киселёва ТАСС.

Представитель ЛНР добавил, что украинские военные «всё равно будут убегать, прорываться» если не целыми отрядами, то по несколько человек точно. Наёмники, по его наблюдениям, придерживаются такой же тактики отступления, и это наблюдалось и в Северодонецке, и в Рубежном.