NYT: ВСУ расстреляли из гранатометов спешившее к ним подкрепление

ВСУ из-за проблем со связью всё чаще расстреливают друг друга.

Об этом сообщает New York Time.

Военные Украины не имеют достаточного количества радиостанций, а то, что есть в наличии, глушит российское оборудование РЭБ. Из-за этого украинская армия не может нормально коммуницировать, и командование вынуждено при помощи посыльных отдавать приказы.

The New York Times взяла интервью у двадцати украинских солдат за последние несколько недель, и все они указывали на схожие проблемы — "русские постоянно глушили их рации; у них не было достаточно средств связи; и им часто было трудно дозвониться до командира, чтобы вызвать артиллерийскую поддержку".

Всё чаще в рядах ВСУ происходят случаи дружественного огня. К примеру, боевики одного из подразделений обстреляли из гранатомётов собственное подкрепление. А ранее иностранные наёмники из другого подразделения стреляли по своим разведчикам.