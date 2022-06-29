МВД ЛНР: в Лисичанске действует группа из 20 американских наёмников

Группа из 20 американских наёмников действует в южной части Лисичанска. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

В интервью ТАСС он объяснил, что бойцы ЛНР узнали о передвижении иностранцев из радиоперехвата разведки республики.

"Из сводки, полученной по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наёмников из США — около 20 человек", — сказал Киселёв.

Помощник главы МВД ЛНР добавил, что наёмники передвигаются на пикапах, при этом на одном из них стоят миномёты, на втором находятся противотанковые управляемые ракеты, а третий полностью обслуживает беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как пояснил Киселёв, сейчас разведчики пытаются выследить эти дроны.

Он также подчеркнул: силы ЛНР и РФ продолжают активно сжимать кольцо вокруг Лисичанска.