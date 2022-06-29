Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине

России необходимо активизировать свои действия в спецоперации на Украине, чтобы авиация НАТО ощутила угрозу. Это нужно сделать, чтобы сорвать планы Альянса по более интенсивным поставкам Киеву по воздуху дальнобойного вооружения. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Эксперт призвал ликвидировать поступающее на Украину оружие ещё до того, как оно попадает на её территорию.

"Мы должны усилить свою операцию на Украине и уничтожать все, что поступает на ее территорию. Причем в самом начале путей доставки. То есть нужно ликвидировать тяжелую военно-транспортную авиацию США и НАТО в целом", — объяснил Козин в беседе с "Царьградом".

Ранее вблизи российской и белорусской границ было зафиксировано увеличение количества военной авиации НАТО. Во многих случаях речь идёт о самолётах-разведчиках.