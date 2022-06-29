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Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине

Силовые структуры

России необходимо активизировать свои действия в спецоперации на Украине, чтобы авиация НАТО ощутила угрозу. Это нужно сделать, чтобы сорвать планы Альянса по более интенсивным поставкам Киеву по воздуху дальнобойного вооружения. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине

Эксперт призвал ликвидировать поступающее на Украину оружие ещё до того, как оно попадает на её территорию.

"Мы должны усилить свою операцию на Украине и уничтожать все, что поступает на ее территорию. Причем в самом начале путей доставки. То есть нужно ликвидировать тяжелую военно-транспортную авиацию США и НАТО в целом", — объяснил Козин в беседе с "Царьградом".

Ранее вблизи российской и белорусской границ было зафиксировано увеличение количества военной авиации НАТО. Во многих случаях речь идёт о самолётах-разведчиках.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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