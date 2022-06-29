ВС РФ в Донбассе перешли в широкомасштабное наступление и продолжают отвоевывать территории.
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Он подчеркнул, что с российской стороны — это спецоперация, а со стороны бандеровцев — полномасштабные боевые действия, и РФ воюет не против Незалежной, а против коллективного Запада, который вообще не жалеет украинцев и они гибнут уже массово.
"В последнее время ощущается острая нехватка вражеского пушечного мяса, поэтому используются наёмные подразделения и другие военизированные структуры. По сути, это бывшие солдаты из стран НАТО, которые находятся в несколько ином положении”, — заявил Бородай.
ВСУ сопротивляются, поэтому продвижение объединённой армии не такое быстрое, подытожил в разговоре с изданием "Украина.ру" эксперт.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.