Бородай: “В ВСУ ощущается острая нехватка пушечного мяса”

ВС РФ в Донбассе перешли в широкомасштабное наступление и продолжают отвоевывать территории.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он подчеркнул, что с российской стороны — это спецоперация, а со стороны бандеровцев — полномасштабные боевые действия, и РФ воюет не против Незалежной, а против коллективного Запада, который вообще не жалеет украинцев и они гибнут уже массово.

"В последнее время ощущается острая нехватка вражеского пушечного мяса, поэтому используются наёмные подразделения и другие военизированные структуры. По сути, это бывшие солдаты из стран НАТО, которые находятся в несколько ином положении”, — заявил Бородай.

ВСУ сопротивляются, поэтому продвижение объединённой армии не такое быстрое, подытожил в разговоре с изданием "Украина.ру" эксперт.