Военный журналист Александр Сладков продолжает делиться информацией с мест проведения специальной операции России.

По официальным данным российские войска добивают под Лисичанском 10 горную бригаду Вооружённых сил Украины, пишет военкор.

"79 бригада, 25 бригада… Знакомые наименования, только теперь в контексте "несут большие потери". Интересна будущая судьба 56 украинской бригады, обстреливающей Донецк. Им, в свете нынешних обменов, надо будет еще доехать до плена. Это будет им счастье. А потом суд в ДНР. Ну и… Обмен наверное, да?" — подытожил Сладков.