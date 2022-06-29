Военный журналист Александр Сладков продолжает делиться информацией с мест проведения специальной операции России.
По официальным данным российские войска добивают под Лисичанском 10 горную бригаду Вооружённых сил Украины, пишет военкор.
"79 бригада, 25 бригада… Знакомые наименования, только теперь в контексте "несут большие потери". Интересна будущая судьба 56 украинской бригады, обстреливающей Донецк. Им, в свете нынешних обменов, надо будет еще доехать до плена. Это будет им счастье. А потом суд в ДНР. Ну и… Обмен наверное, да?" — подытожил Сладков.
Напомним, в среду, 29 июня, состоялся обмен пленными объединённых сил и ВСУ в формате 144 на 144.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.