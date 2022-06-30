В рамках специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России при штурме Лисичанского нефтеперерабатывающего завода нанесли противнику тяжёлые потери. Стало известно, что в боях за НПЗ бойцами российской группировки "О" был ликвидирован командир батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Сообщая об этом, издание "Русская весна" напоминает, что группировка "Отважных" взяла под свой контроль указанный нефтеперерабатывающий завод.
Ранее сообщалось о том, что ВС РФ удалось взять в плен наёмников, причастных к казни российских военных.
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Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.