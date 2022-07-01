Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения

Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт напомнил о словах польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который озвучил планы Варшавы по увеличению своей армии до 400 тысяч человек, а также заявил, что Польша рассчитывает на получение компенсации от Еврокомиссии за всю поставленную Украине технику.

Леонков заметил в беседе с изданием "Украина.ру", что компенсации за поставки техники поляки пока не получили, а поэтому требуют танки Abrams и установки HIMARS, заявляя, что их армия оказалась фактически разутой и раздетой. Об этом Моравецкий напоминает США и Великобритании на всех саммитах.

По мнению аналитика, Польше не стоит надеяться на компенсации от Вашингтона и Лондона, так как всё обещанное теперь будет только за деньги. Раньше на американское вооружение был бартер, но теперь США на это не пойдут, заключил военный эксперт.