Business Insider: Google случайно предоставил РФ данные для разведки

Google случайно предоставил РФ данные, которые могут стать настоящей находкой для разведки.

Об этом сообщил колумнист Business Insider Келси Фламис.

Отчет от Adalytics показывает, что Google продолжает предоставлять личные данные граждан США и Европы в России даже после санкций. Речь идет о рекламной компании RuTarget, которая входит в экосистему Сбера. Как известно, весной на банк и связанные с ним компании были наложены санкции. Но Google продолжал сотрудничать с RuTarget до 23 июня, предоставляя большое количество персональной информации пользователей.

Согласно расследованию, в список переданных данных входили уникальные идентификаторы мобильных телефонов, геолокация, айпи-адреса и информация об онлайн-активности.

"Насколько нам известно, они объединили эти данные с 20 другими источниками данных, которые они получили бог знает откуда. Если бы правительство и спецслужбы имели доступ к данным RuTarget, то это был бы огромный риск”, — сказал автор отчета Кшиштоф Франашек.

В Google заявили, что компания РФ была заблокирована от рекламных продуктов компании еще в марте, но RuTarget продолжает получать информацию о пользователях и рекламных покупках.

Примечательно, что в апреле группа сенаторов США предупредила об опасности продажи данных своих граждан через онлайновые рекламные биржи. Информация, получаемая иностранными компаниями при покупке онлайн-рекламы, позволяет составлять "исчерпывающие профили” отдельных пользователей, отметили там.

"Эта информация станет золотой жилой для иностранных спецслужб”, — подытожило издание Business Insider.