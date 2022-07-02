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Business Insider: Google случайно предоставил РФ данные для разведки

Силовые структуры

Google случайно предоставил РФ данные, которые могут стать настоящей находкой для разведки.

Business Insider: Google случайно предоставил РФ данные для разведки

Об этом сообщил колумнист Business Insider Келси Фламис.

Отчет от Adalytics показывает, что Google продолжает предоставлять личные данные граждан США и Европы в России даже после санкций. Речь идет о рекламной компании RuTarget, которая входит в экосистему Сбера. Как известно, весной на банк и связанные с ним компании были наложены санкции. Но Google продолжал сотрудничать с RuTarget до 23 июня, предоставляя большое количество персональной информации пользователей.

Согласно расследованию, в список переданных данных входили уникальные идентификаторы мобильных телефонов, геолокация, айпи-адреса и информация об онлайн-активности.

"Насколько нам известно, они объединили эти данные с 20 другими источниками данных, которые они получили бог знает откуда. Если бы правительство и спецслужбы имели доступ к данным RuTarget, то это был бы огромный риск”, — сказал автор отчета Кшиштоф Франашек.

В Google заявили, что компания РФ была заблокирована от рекламных продуктов компании еще в марте, но RuTarget продолжает получать информацию о пользователях и рекламных покупках.

Примечательно, что в апреле группа сенаторов США предупредила об опасности продажи данных своих граждан через онлайновые рекламные биржи. Информация, получаемая иностранными компаниями при покупке онлайн-рекламы, позволяет составлять "исчерпывающие профили” отдельных пользователей, отметили там.

"Эта информация станет золотой жилой для иностранных спецслужб”, — подытожило издание Business Insider.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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