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На Украине уничтожен очередной бразильский наёмник

Силовые структуры

На Донбассе убит очередной бразильский наёмник из "Интернационального легиона" Дуглас Буриго. О смерти сослуживца сообщил в соцсетях его товарищ Нунес.

Бразильцу был 41 год, у себя на родине он работал дальнобойщиком. С 2000 по 2003 год служил в сухопутных войсках армии Бразилии, а в конце мая вступил в "Интернациональный легион".

Судя по соцсетям бразильца, несколько дней он провёл в Киеве, после чего сразу был отправлен на фронт в Донбасс.

Где и при каких обстоятельствах погиб наёмник, пока неизвестно. В Бразилии у него осталась семья и две несовершеннолетние дочери.

Рассказавший о смерти сослуживца товарищ давно уже находится в Италии, но обещает "обязательно наказать русских" за Дугласа.

Напомним, по данным Минобороны РФ на 17 июня, на Украине с начала СВО были убиты уже 12 бразильских наёмников.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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