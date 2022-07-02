На Украине уничтожен очередной бразильский наёмник

На Донбассе убит очередной бразильский наёмник из "Интернационального легиона" Дуглас Буриго. О смерти сослуживца сообщил в соцсетях его товарищ Нунес.

Бразильцу был 41 год, у себя на родине он работал дальнобойщиком. С 2000 по 2003 год служил в сухопутных войсках армии Бразилии, а в конце мая вступил в "Интернациональный легион".

Судя по соцсетям бразильца, несколько дней он провёл в Киеве, после чего сразу был отправлен на фронт в Донбасс.

Где и при каких обстоятельствах погиб наёмник, пока неизвестно. В Бразилии у него осталась семья и две несовершеннолетние дочери.

Рассказавший о смерти сослуживца товарищ давно уже находится в Италии, но обещает "обязательно наказать русских" за Дугласа.

Напомним, по данным Минобороны РФ на 17 июня, на Украине с начала СВО были убиты уже 12 бразильских наёмников.