Потеряв Лисичанск, ВСУ отступают от Белогоровки перед полным освобождением ЛНР

Накануне стало известно о взятии под контроль союзными силами РФ и ЛНР Лисичанска, что стало важным боевым успехом наших войск. Последний участок в ЛНР, остающийся под контролем ВСУ, — территория в районе населённого пункта Белогоровка. В настоящее время наблюдается отступление украинской армии из этого участка по направлению к Северску.

Сообщая сегодня об этом, "Военное обозрение" уточняет, что ВСУ отступают под огнём ВС РФ, в том числе чеченского отряда "Ахмат", и народной республики, неся значительные потери. У противника нет возможности отступить "на заранее подготовленный рубеж", поэтому освобождение указанного участка может быть завершено всего за несколько часов.