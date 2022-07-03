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Потеряв Лисичанск, ВСУ отступают от Белогоровки перед полным освобождением ЛНР

Силовые структуры

Накануне стало известно о взятии под контроль союзными силами РФ и ЛНР Лисичанска, что стало важным боевым успехом наших войск. Последний участок в ЛНР, остающийся под контролем ВСУ, — территория в районе населённого пункта Белогоровка. В настоящее время наблюдается отступление украинской армии из этого участка по направлению к Северску.

Сообщая сегодня об этом, "Военное обозрение" уточняет, что ВСУ отступают под огнём ВС РФ, в том числе чеченского отряда "Ахмат", и народной республики, неся значительные потери. У противника нет возможности отступить "на заранее подготовленный рубеж", поэтому освобождение указанного участка может быть завершено всего за несколько часов.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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