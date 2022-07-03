Politicamentecorretto: Пустить кровь русскому медведю не удалось

США не смогли определить риски навязывания Европе собственного порядка, основанного на своих же правилах.

Об этом сообщило издание Politicamentecorretto.

В статье “Вашингтон теряет свою роль мирового гегемона и центра принятия решений” итальянская газета упоминает, что непродуманная политика привела к снижению уровня жизни граждан США и других стран, руководство которых вынуждены исполнять волю Вашингтона.

Тот факт, что США не считаются с интересами союзников из ЕС, поняли не только европейцы, но и их лидеры, продолжающие следовать в русле политики Белого дома.

Запад весьма разочарован и взволнован последствиями санкций, которые по плану США должны были оказать "смертельное" действие на экономику РФ, но этого не произошло.

Коллективный Запад оказался в ситуации, описанной в русской пословице “Повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить”, и теперь отчаянно подсчитывает собственные потери, которые Джо Байден продолжает как мантру повторять “путинским налогом на всё”.

Несамостоятельная и самоубийственная роль еврочиновников и лидеров Евросоюза, которые хотели "пустить кровь русскому медведю", но просто выстрелили по своим ногам, привела к разваливающейся экономике и инфляции (неслыханной за 40 лет).

К ужасу Запада, РФ сегодня зарабатывает больше, чем ранее (до 1 млрд долларов в день), что позволяет Москве спокойно контролировать рост внутренних цен и финансировать свой ОПК.