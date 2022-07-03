Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
Шнуров ответил на нападки публики: "Путину не пел я здравицы"
Зеленский обвинил Россию в убийстве 89 украинских спортсменов
1945: истребитель Су-47 "Беркут" РФ с крыльями задом наперёд впечатлил Запад
Рэп-музыкант Noize MC об атаках на Белгород: "Мой родной город обстреляли"
Ещё одна туристка погибла после нападения акулы в Египте
В Лисичанске нашли боевиков ВСУ, прятавшихся в квартирах местных жителей
Андрусив: ГШ ВСУ не дал Лисичанску подкрепления из-за угрозы огневого поражения
Молодой ухажёр Волочковой перестал скрываться и признался балерине в любви

Politicamentecorretto: Пустить кровь русскому медведю не удалось

Силовые структуры

США не смогли определить риски навязывания Европе собственного порядка, основанного на своих же правилах.

Politicamentecorretto: Пустить кровь русскому медведю не удалось

Об этом сообщило издание Politicamentecorretto.

В статье “Вашингтон теряет свою роль мирового гегемона и центра принятия решений” итальянская газета упоминает, что непродуманная политика привела к снижению уровня жизни граждан США и других стран, руководство которых вынуждены исполнять волю Вашингтона.

Тот факт, что США не считаются с интересами союзников из ЕС, поняли не только европейцы, но и их лидеры, продолжающие следовать в русле политики Белого дома.

Запад весьма разочарован и взволнован последствиями санкций, которые по плану США должны были оказать "смертельное" действие на экономику РФ, но этого не произошло.

Коллективный Запад оказался в ситуации, описанной в русской пословице “Повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сломить”, и теперь отчаянно подсчитывает собственные потери, которые Джо Байден продолжает как мантру повторять “путинским налогом на всё”.

Несамостоятельная и самоубийственная роль еврочиновников и лидеров Евросоюза, которые хотели "пустить кровь русскому медведю", но просто выстрелили по своим ногам, привела к разваливающейся экономике и инфляции (неслыханной за 40 лет).

К ужасу Запада, РФ сегодня зарабатывает больше, чем ранее (до 1 млрд долларов в день), что позволяет Москве спокойно контролировать рост внутренних цен и финансировать свой ОПК.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО

По словам военного аналитика, ПВО могли не справиться с массовым обстрелом.

Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Любовь Степушова Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Силовые структуры
Леонков: отступление ВСУ привело в бешенство Зеленского
Силовые структуры
Поддубный назвал освобождение Лисичанска крупнейшим успехом ВС РФ и НМ ЛНР
ВС РФ уничтожили в ДНР элитное подразделение президентского полка ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили в ДНР элитное подразделение президентского полка ВСУ
Последние материалы
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
Шнуров ответил на нападки публики: "Путину не пел я здравицы"
Зеленский обвинил Россию в убийстве 89 украинских спортсменов
1945: истребитель Су-47 "Беркут" РФ с крыльями задом наперёд впечатлил Запад
Рэп-музыкант Noize MC об атаках на Белгород: "Мой родной город обстреляли"
Ещё одна туристка погибла после нападения акулы в Египте
В Лисичанске нашли боевиков ВСУ, прятавшихся в квартирах местных жителей
Андрусив: ГШ ВСУ не дал Лисичанску подкрепления из-за угрозы огневого поражения
Молодой ухажёр Волочковой перестал скрываться и признался балерине в любви
В "Ахмате" рассказали о тактике в боях за Лисичанск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников