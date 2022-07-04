ВС РФ поразили цели в Харькове и Днепропетровске ударами ракет ОТРК "Искандер"

Сегодня, 4 июля, российская армия поразила ракетными ударами военные цели в Харькове и Днепропетровске в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Сообщая об этом, "Русская весна" уточняет, что удары были нанесены с применением ОТРК "Искандер". Ракеты, преодолев украинскую противовоздушную оборону, достигли намеченных целей. На месте их прилёта зафиксированы возгорания. По данным издания, запуск ракет мог быть осуществлён со стороны Херсона.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.