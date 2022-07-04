СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики почти 300 снарядов

Украинские боевики за половину дня выпустили по территории ДНР почти 300 снарядов разного типа, включая боеприпасы калибром 152 и 122 миллиметра.

"За сегодняшний день по состоянию на 12:15 противник выпустил 283 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 152 и 122 мм", — говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Также сообщается, что в результате обстрела в населённом пункте Александровка погибла женщина и ранены двое мужчин.

В городе Горловка погибла женщина, ранены три гражданских лица и двое сотрудников 43-й ПСЧ МЧС ДНР.

В Донецке в результате обстрела зафиксировано возгорание завода "Донпластавтомат".

Ранее сообщалось, что в результате ежедневных обстрелов Донецка со стороны Украины ранения получают в основном пожилые люди.