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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по территории Республики почти 300 снарядов

Силовые структуры

Украинские боевики за половину дня выпустили по территории ДНР почти 300 снарядов разного типа, включая боеприпасы калибром 152 и 122 миллиметра.

"За сегодняшний день по состоянию на 12:15 противник выпустил 283 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 152 и 122 мм", — говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Также сообщается, что в результате обстрела в населённом пункте Александровка погибла женщина и ранены двое мужчин.

В городе Горловка погибла женщина, ранены три гражданских лица и двое сотрудников 43-й ПСЧ МЧС ДНР.

В Донецке в результате обстрела зафиксировано возгорание завода "Донпластавтомат".

Ранее сообщалось, что в результате ежедневных обстрелов Донецка со стороны Украины ранения получают в основном пожилые люди.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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