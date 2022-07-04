The Independent: военные ВСУ назвали бои на восточном фронте СВО "адом на земле"

Украинские военные с передовой назвали свою жизнь "ужасной". Статья об "аде на земле" для ВСУ опубликована в The Independent.

Среди наиболее частых жалоб солдат ВСУ, высказанных в интервью The Associated Press, — плохая организация, дезертирство, психологически тяжёлое состояние из-за непрекращающихся обстрелов. Издание отмечает пессимистичный настрой украинских бойцов.

Так, по рассказу украинского военного Алексея, получившего ранение ноги в Золотом, вера в то, что оружие НАТО спасёт ситуацию, иссякла. Он сообщил, что запасы боеприпасов у его подразделения закончились через несколько недель, а в окопах невозможно было встать в полный рост из-за постоянной стрельбы. Потери только его соединения составили 150 человек убитыми в первые три дня боевых действий. Эвакуация раненых была невозможна днём.

"По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни всё по-другому. <…> Командирам всё равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьётся сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться ", — признался он.

Двое других солдат, не имевших боевого опыта и работавших ранее в офисе, пройдя начальную подготовку, сразу же были брошены на передовую на восточный фронт. По их признанию, многие солдаты отказывались воевать.

"Жить в постоянном стрессе, недосыпать и недоедать сложно. Видеть все эти ужасы собственными глазами — смерть, оторванные конечности… Вряд ли хоть чья-то психика может с этим справиться", — поделился бывший 28-летний учитель из Славянска, рассказывая о жизни военных ВСУ.