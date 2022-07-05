Евсеев: у ВСУ падает боевой дух из-за огромных потерь военной техники

По словам военного эксперта Владимира Евсеева, у украинских военных в Донбассе всё больше падает боевой дух из-за больших потерь вооружений, которые невозможно будет восполнить никакими поставками.

"Моральный дух ВСУ ломается. И это видно. Даже у тех, кому удается уходить из Лисичанска. Ими теряется огромное количество вооружений, и эти вооружения не восполняются никакими поставками", — сказал Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

В таком состоянии ВСУшников виновата не только нехватка техники, но и низкое качество поставляемого Западом вооружения. В качестве примера Евсеев привёл гаубицы М-777.

"Качество было тоже очень низким. Ощущение, будто не знали, что с ними делать, и поставили Украине. Гаубицы уже были использованы. Они поставляются без автоматизированных систем управлений. Такие поставки тоже надламывают украинскую сторону", — объяснил эксперт.

Евсеев подчеркнул, что европейское вооружение отличается более высоким качеством, чем американское, и то, что оно достаётся российским военным в качестве трофеев, очень полезно, потому что его можно хорошо изучить.