Воробьёв: Доходы Московской области выросли за полгода почти на 15 процентов

Минфин Московской области сообщает, что за первые 6 месяцев 2022 года в бюджет региона поступило около 430 млрд рублей доходов.

Это более чем на 55 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом. Улучшений удалось добиться благодаря президентским программам и мерам поддержки. Глава Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании отметил, что в числе самых успешных отраслей — строительство и промышленное производство.

"Объем инвестиций в I полугодии тоже вырос — это значит, что приходят новые инвесторы, вкладываются деньги в проекты, которые впоследствии дадут обязательный экономический эффект", — цитирует губернатора интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Воробьёв также сообщил, что промышленное производство в Московской области выросло за 5 месяцев почти на 6 процентов, а строительство — более чем на 50 процентов.

Большое внимание уделяется торговле. Глава Подмосковья отметил, что доля торговли в структуре валового регионального продукта региона — почти треть от общего дохода.