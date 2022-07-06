Уоллес: первая группа военнослужащих ВСУ прибыла на обучение в Британию

Первая группа военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) прибыла в Британию для прохождения программы военной подготовки. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

По его словам, обучение будет длиться несколько недель. Он пояснил, что представители ВСУ пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке британской армии, передаёт The Independent.

Как отметил Уоллес, программа включает в себя следующие направления:

Огневая подготовка;

Первая помощь на поле боя;

Полевая выучка;

Тактика патрулирования;

Обучение законам вооружённых конфликтов.

"Недавно в страну прибыла первая ротация украинских военнослужащих", — подтвердил глава Минобороны Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон бросил все силы на противодействие РФ. По её словам, Британия продолжает поддерживать Киев, отправлять на Украину наёмников и инструкторов. При этом она убеждена: британские власти на этом фоне забыли о внутренних проблемах.