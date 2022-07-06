Защитник Донбасса Чолханов: СВО нужна России для формирования здорового общества

Специальная военная операция (СВО) на Украине необходима России для формирования здорового общества. Об этом заявил защитник Донбасса Танай Чолханов.

В интервью argumenti.ru он отметил, что конфликтная ситуация уже давно назревала. По его словам, российская спецоперация — это только начало "глобального преображения".

"СВО нужна для формирования гармоничного, справедливого и здорового общества, согласно закону развития Вселенной", — сказал Чолханов.

Боец также поделился, что занимается нейтрализацией беспилотников ВСУ на территории Донбасса. Как пояснил военнослужащий, для воздействия на вражеские дроны требуются мощные комплексы радиоэлектронной борьбы. Он добавил, что ему удалось собрать вокруг себя техников, инженеров и радиофизиков, которые с помощью волонтёров находят все необходимые электронные компоненты для такого оборудования.

"Дело идёт медленно, но оно всё же идёт", — подчеркнул защитник Донбасса.