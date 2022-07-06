La Vanguardia: западные страны отказались передавать Украине ЗРК Patriot

Западные страны отказались от передачи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине, так как не хотят провоцировать Россию. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

По информации издания, Запад продолжает поддерживать Киев, однако он не готов идти на шаги, которые позволили бы России говорить о его участии в вооружённом конфликте.

Кроме того, в материале сказано, что руководители большинства западных стран выступают против эскалации ситуации.

"Есть оружие, которое НАТО и партнёры альянса никогда не смогут передать Украине. Речь идёт в том числе о ЗРК Patriot. Они не будут размещены в этой стране", — подчёркивается в публикации.

La Vanguardia отмечает, что такими комплексами способны управлять лишь высококвалифицированные специалисты, но в нынешних обстоятельствах США не в силах направить американский персонал на Украину, так как это будет считаться прямым участием в конфликте.