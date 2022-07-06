Леонков объяснил, почему ВСУ попытаются отбить Херсон: короткая логистика

По мнению военного обозревателя Алексея Леонкова, Херсон — это важный стратегический объект на Украине. Для России он является своего рода плацдармом. Но именно на этом направлении Киев и попытается взять реванш, считает эксперт.

Для контрудара ВСУ в Херсоне есть ряд технических причин.

"К тому же, атаку войск можно поддержать остатками украинской авиации, которые базируются в Румынии. Они там стоят, чтобы их на стоянке не уничтожили. И это может также сказаться. На Херсон удобнее пойти, чем на Сумы или Харьков. И короткая логистика. Заграница находится достаточно близко, можно быстро доставить боеприпасы", — рассказал Леонков в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что при том, что основные события на Украине сейчас разворачиваются в Донбассе, ВС РФ не забывают про Херсон, сдерживая там натиск украинской армии.