По мнению военного обозревателя Алексея Леонкова, Херсон — это важный стратегический объект на Украине. Для России он является своего рода плацдармом. Но именно на этом направлении Киев и попытается взять реванш, считает эксперт.
Для контрудара ВСУ в Херсоне есть ряд технических причин.
"К тому же, атаку войск можно поддержать остатками украинской авиации, которые базируются в Румынии. Они там стоят, чтобы их на стоянке не уничтожили. И это может также сказаться. На Херсон удобнее пойти, чем на Сумы или Харьков. И короткая логистика. Заграница находится достаточно близко, можно быстро доставить боеприпасы", — рассказал Леонков в разговоре с "Украиной.ру".
Эксперт добавил, что при том, что основные события на Украине сейчас разворачиваются в Донбассе, ВС РФ не забывают про Херсон, сдерживая там натиск украинской армии.
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Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.