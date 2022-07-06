Российская Федерация не остановится на Донбассе, она хочет всю территорию Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, Москва якобы поставила себе цель завоевать всю территорию Украины и уничтожить всё руководство Незалежной. Себя секретарь нацбезопасности Украины, вероятно, тоже внёс в этот список.
При этом Данилов сослался на некую информацию из РФ, которой он располагает.
"С учетом того, что враг не снимает своих задач, задачи простые — это уничтожение полностью нашего государства. Других задач у Путина нет", — сказал украинский словик и добавил, что Кремль не остановится, пока не уничтожит всех граждан Украины, кто выступает за "независимость страны".
Также он убеждён, что ВСУ в итоге победит армию России, поскольку у украинской армии "подготовка лучше". В настоящее время около миллиона бойцов "получают боевой опыт" на Донбассе и проходят обучение, отметил Данилов.
Он особо подчеркнул, что качество украинской подготовки непременно перевесит количественное превосходство ВС РФ.
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