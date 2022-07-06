Секретарь СНБО: подготовка ВСУ перевесит количественное превосходство ВС РФ

Российская Федерация не остановится на Донбассе, она хочет всю территорию Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Москва якобы поставила себе цель завоевать всю территорию Украины и уничтожить всё руководство Незалежной. Себя секретарь нацбезопасности Украины, вероятно, тоже внёс в этот список.

При этом Данилов сослался на некую информацию из РФ, которой он располагает.

"С учетом того, что враг не снимает своих задач, задачи простые — это уничтожение полностью нашего государства. Других задач у Путина нет", — сказал украинский словик и добавил, что Кремль не остановится, пока не уничтожит всех граждан Украины, кто выступает за "независимость страны".

Также он убеждён, что ВСУ в итоге победит армию России, поскольку у украинской армии "подготовка лучше". В настоящее время около миллиона бойцов "получают боевой опыт" на Донбассе и проходят обучение, отметил Данилов.

Он особо подчеркнул, что качество украинской подготовки непременно перевесит количественное превосходство ВС РФ.