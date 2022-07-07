Экс-аналитик Пентагона: ВСУ не смогли адаптировать западное оружие для боёв

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По её словам, именно поэтому многие эксперты фиксируют перепродажу техники, поставляемой странами Запада на Украину. Она также отметила, что случаи реэкспорта Киевом западного оборудования удалось задокументировать в 2015–2016 годах и на разных этапах боевых действий в Донбассе.

"Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы ВСУ", — сказала Квятковски в интервью РИА Новости.

Экс-аналитик подчеркнула: из-за плохой подготовки украинские военные не в силах использовать эти "дары" во время боёв.

Как пояснила эксперт, некоторые виды техники были отправлены на Украину в больших объёмах, но Киев не смог адаптировать их для ведения боёв. Она добавила, что теперь заинтересованные в продаже оружия преступные группы могут легко извлечь прибыль, воспользовавшись украинским конфликтом.