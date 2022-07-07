Боец ВСУ пожаловался на отсутствие боевого опыта у 90% личного состава батальона

В Сети появились видеокадры, записанные бойцами 196-го батальона 124-й бригады ТРО ВСУ, на которых они жалуются на организацию прохождения службы в рядах украинской армии в рамках специальной военной операции.

Обращение военнослужащих Украины 196-го батальона 124-й бригады ТРО ВСУ

Представитель батальона перечислил претензии, среди которых — отсутствие боевого опыта личного состава и помощи со стороны командования. Солдаты были мобилизованы 15 марта 2022 года и отправлены в зону боевых действий 5 апреля, где пробыли до 26 июня.

"90% воинского состава не проходили военной службы, ни срочной, ни контрактной, многие даже не держали в руках оружия. Нас вывезли в зону боевых действий без принятия присяги, кто-то принял её формально. <…> Формой обеспечили только 10 июня, до этого все ходили, в чём придется. Всестороннее обеспечение отсутствует, командиров нет, командир роты не находится на позициях. Отдал приказ один раз, чтоб вышли и копали окопы: чем глубже выкопаем, тем больше шансов выжить…" — говорит солдат.