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МО: ВС России уничтожили две британские установки Harpoon в Одесской области

Силовые структуры

Представители Минобороны РФ заявили, что армия нашей страны в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине ликвидировала две установки берегового комплекса Harpoon, которые Украине поставила Британия. По информации ведомства, техника находилась на территории населённого пункта Лиман Одесской области.

"Высокоточным оружием морского базирования уничтожены две установки Harpoon", — сказали в МО России.

Ранее американский лидер Джозеф Байден пообещал Украине отправить два БРК Harpoon. Также ВСУ получат артиллерийские ракеты, гаубицы и боеприпасы, отметил президент.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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МО: ВС России уничтожили две британские установки Harpoon в Одесской области
The Times: экс-командующий НАТО Бридлав призвал Украину взорвать Крымский мост
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