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Под Николаевом высокоточным оружием уничтожен ангар с 155-мм гаубицами М777

Силовые структуры

Ударом высокоточного оружия российской авиации был уничтожен ангар с 155-мм гаубицами М777 и до трёх десятков националистов ВСУ, обстреливавших дома Донецка.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Американское вооружение находилось в ангарах в районе населённого пункта Часов Яр недалеко от Артёмовска.

За сутки армия РФ также уничтожила 22 пункта управления украинских боевиков. Ущерб нанесён живой силе и военной технике бандеровцев в 117 районах, включая 2 пункта дислокации наёмников в районе Харькова.

Кроме того, самолётами ВСК РФ — Су-35с и МиГ-31бм у населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина под Николаевом сбиты два Су-25 ВВС Украины, подытожили в ведомстве.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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