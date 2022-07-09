Ударом высокоточного оружия российской авиации был уничтожен ангар с 155-мм гаубицами М777 и до трёх десятков националистов ВСУ, обстреливавших дома Донецка.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Американское вооружение находилось в ангарах в районе населённого пункта Часов Яр недалеко от Артёмовска.
За сутки армия РФ также уничтожила 22 пункта управления украинских боевиков. Ущерб нанесён живой силе и военной технике бандеровцев в 117 районах, включая 2 пункта дислокации наёмников в районе Харькова.
Кроме того, самолётами ВСК РФ — Су-35с и МиГ-31бм у населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина под Николаевом сбиты два Су-25 ВВС Украины, подытожили в ведомстве.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.