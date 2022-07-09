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Евсеев: контракты для ополченцев ЛДНР обернутся финансовыми издержками для РФ

Силовые структуры

В случае отмены мобилизации в ДНР и ЛНР и переводе службы на контрактную основу потребуются финансовые ресурсы для оплаты труда контрактников. Народные республики такими ресурсами не располагают, поэтому им потребуется помощь извне. Об этом сообщил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Евсеев: контракты для ополченцев ЛДНР обернутся финансовыми издержками для РФ

По его словам, в идеале оплата труда у контрактников РФ и ЛДНР должна быть равной, чего сейчас не наблюдается. Если у Москвы есть возможности финансирования, то, по мнению Евсеева, она может это сделать.

"Но контракт — это не только деньги. Деньги — это только дополнительный стимул. Людей надо обучить. Ополченцев ЛНР нужно серьёзно обучать. В идеале их надо было вывести во второй эшелон и начать их реальную подготовку, чтобы они отработали тактику ведения боевых действий и межродовое взаимодействие. Но у нас не было на это времени. Вы же помните, как всё начиналось с обстрелов Донецка", — указал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Он считает необходимым организацию постепенного перевода бойцов на контрактную систему путём их подготовки и обучения военному ремеслу. Он также указал на необходимость обеспечения солдат военной техникой.

"Сейчас нам достается огромное количество трофеев. Наверное, ополченцы должны их освоить. Они должны пользоваться не только советскими образцами, но и теми образцами, которые нам достались (ПТРК, ПЗРК, бронетехника), а для этого тоже нужно время", — добавил он.

Он также отметил, что пока невозможно спрогнозировать, удастся ли РФ освободить всю территорию Украины. Какая-то её часть может в будущем представлять угрозу, для ликвидации которой будет необходим мобилизационный резерв. Контрактников может не хватить, поэтому нужно увеличивать их количество, чтобы они могли заменять призывников на самых опасных участках передовой, считает Евсеев.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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