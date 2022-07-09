В ДНР два боевика "Азова"* приговорены к смертной казни

В ДНР к смертной казни приговорены два члена нацбата "Азов"*.

Об этом сообщил корреспондент "КП” Дмитрий Стешин.

Приговорены Константин Никитенко (позывной "Фокс"), стрелявший по мирному населению в Мариуполе из БТР и боевик с позывным "Фрост", расстреливавший пленных

По информации военкора, "Фокс" был оператором БТР. В Интернете есть видео, где Никитенко добивает раненого танкиста.

Имя "Фроста" — Николай. Он сдался в плен с металлургического комбината "Азовсталь” в Мариуполе. Бандеровец размещал в Сети видео, где он издевается над ранеными русскими бойцами. Ему 24 года, вступил в "Азов”* в Днепропетровске в 2017 году.

Напомним, несколько дней назад в ЛДНР отменили мораторий на смертную казнь. В пресс-службе парламента Донецкой Народной Республики отметили, что высшая мера наказания может быть назначена лишь за особо тяжкие преступления.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.