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Силовые структуры » Министерство обороны

Военкор "Комсомолки" Александр Коц в своём Telegram-канале рассказал, чем может аукнуться поставка Украине тактических ракет ATACMS для американских систем HIMARS.

По его словам, теоретически, ВСУ смогут наносить высокоточные удары на расстояния до 300 км.

зона "покрытия" ракетами ATACMS HIMARS (© https://t.me/sashakots)
зона "покрытия" ракетами ATACMS HIMARS (© https://t.me/sashakots)

Для понимания: появится риск обстрелов Брянска, Воронежа, Курска, Смоленска, Севастополя, Ростова.

"Американцы толкают киевский режим к катастрофическим для Украины сценариям", — отмечает Коц, уточняя, что повода для паники нет, так как российские системы ПВО и ПРО "успешно щелкают" эти ракеты.

Для самой же Украины применение новых "игрушек" означает, что СВО продлится до полного уничтожения нынешнего режима, считает военкор:

Любой другой вариант сохраняет угрозы безопасности для нашей страны. Украинским русофобам нельзя оставлять ни метра территории. В противном случае и на этом метре они будут вынашивать планы реванша и угрожать спокойно жизни людей".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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