Военкор "Комсомолки" Александр Коц в своём Telegram-канале рассказал, чем может аукнуться поставка Украине тактических ракет ATACMS для американских систем HIMARS.
По его словам, теоретически, ВСУ смогут наносить высокоточные удары на расстояния до 300 км.
Для понимания: появится риск обстрелов Брянска, Воронежа, Курска, Смоленска, Севастополя, Ростова.
"Американцы толкают киевский режим к катастрофическим для Украины сценариям", — отмечает Коц, уточняя, что повода для паники нет, так как российские системы ПВО и ПРО "успешно щелкают" эти ракеты.
Для самой же Украины применение новых "игрушек" означает, что СВО продлится до полного уничтожения нынешнего режима, считает военкор:
Любой другой вариант сохраняет угрозы безопасности для нашей страны. Украинским русофобам нельзя оставлять ни метра территории. В противном случае и на этом метре они будут вынашивать планы реванша и угрожать спокойно жизни людей".
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.